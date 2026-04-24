Т-Банк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50,4 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Т-Банк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50,4 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка в январе-марте 2025 года по РСБУ с учетом разовых факторов составила 6,43 млрд рублей, без учета этих факторов - 15 млрд рублей.

Т-Банк за январь-февраль текущего года заработал 33,1 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, в марте банк получил 17,3 млрд рублей прибыли.

Кредитный портфель Т-Банка до вычета резервов в марте 2026 года вырос на 2,1% - до 3,269 трлн рублей. Розничный кредитный портфель за месяц увеличился на 2,4% - до 2,517 трлн рублей, корпоративный - на 1,2% - до 752 млрд рублей.

Средства клиентов в марте сократились на 2,7% - до 4,084 трлн рублей. Средства физлиц по итогам марта составили 3,282 трлн рублей, юрлиц - 802 млрд рублей (изменение этих показателей аналогично динамике общего объема средств клиентов - снижение на 2,7%).

Общий капитал Т-Банка в марте вырос на 3,3% - до 649 млрд рублей.

Т-Банк по итогам 2025 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Новости

РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

Brent подорожала до $105,58 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

 Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

Microsoft предложит досрочный выход на пенсию 7% сотрудников в США

Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

 Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против страховой компании "Согласие"

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount на $110 млрд

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

 Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

Глава "Транснефти" заявил, что для транспортировки казахстанской нефти есть КТК, Балтика и Черное море

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

 Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1889 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9107 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов