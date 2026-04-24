Т-Банк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50,4 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Т-Банк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50,4 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка в январе-марте 2025 года по РСБУ с учетом разовых факторов составила 6,43 млрд рублей, без учета этих факторов - 15 млрд рублей.

Т-Банк за январь-февраль текущего года заработал 33,1 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, в марте банк получил 17,3 млрд рублей прибыли.

Кредитный портфель Т-Банка до вычета резервов в марте 2026 года вырос на 2,1% - до 3,269 трлн рублей. Розничный кредитный портфель за месяц увеличился на 2,4% - до 2,517 трлн рублей, корпоративный - на 1,2% - до 752 млрд рублей.

Средства клиентов в марте сократились на 2,7% - до 4,084 трлн рублей. Средства физлиц по итогам марта составили 3,282 трлн рублей, юрлиц - 802 млрд рублей (изменение этих показателей аналогично динамике общего объема средств клиентов - снижение на 2,7%).

Общий капитал Т-Банка в марте вырос на 3,3% - до 649 млрд рублей.

Т-Банк по итогам 2025 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".