Porsche продаст долю в Bugatti консорциуму инвесторов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Германская Porsche AG продает долю в Bugatti Rimac - совместном предприятии, владеющем брендом люксовых спортивных автомобилей Bugatti, - консорциуму инвесторов во главе с нью-йоркской HOF Capital.

Porsche владеет 45% в СП, созданном ею в 2021 году совместно с хорватской Rimac Group, которой принадлежит 55%. Германская компания также владеет 20,6% Rimac Group.

Porsche сообщила, что продаст консорциуму доли как в СП, так и в Rimac Group.

В консорциум входит фонд прямых инвестиций BlueFive Capital из Абу-Даби, а также группа институциональных инвесторов из США и Евросоюза. После закрытия сделки Rimac Group будет контролировать Bugatti Rimac и создаст стратегическое партнерство с HOF Capital и BlueFive для поддержки дальнейшего роста.

HOF Capital станет крупнейшим акционером Rimac Group наряду с основателем хорватской компании и CEO Bugatti Rimac Мате Римацем, говорится в сообщении.

Один из основателей HOF Capital - Онси Савирис, наследник египетской семьи миллиардеров.

Сделка, как ожидается, будет закрыта до конца 2026 года. Ее финансовые условия не раскрываются. По данным Bloomberg, сумма сделки превысит 1 млрд евро.