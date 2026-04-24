Рынок акций РФ отреагировал откатом на решение ЦБ снизить ставку и его прогнозы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу негативно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на ожидаемые 0,5 процентного пункта (до 14,5% годовых) и негативные прогнозы регулятора, индекс МосБиржи откатился ниже 2760 пунктов.

К 13:35 МСК индекс МосБиржи просел до 2758,06 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1161,02 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Лидируют в откате акции АФК "Система" (-2,3%), "Озона" (-2%), "Московской биржи" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "ВК" (-1,3%), "Русала" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%).

Банк России, снизив ставку до 14,5% годовых, отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,0-14,5% с 13,5-14,5%, сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и сохранил прогноз роста ВВП РФ в текущем году на уровне 0,5-1,5%.