Рубль слабо отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль слабо отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на апрельском заседании на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и уже учтено в текущих котировках нацвалюты.

По данным на 13:32 курс китайского юаня на Московской бирже составил 11,02 руб./юань против 11,03 руб./юань за минуту до объявления решения ЦБ по ставке.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считало подавляющее большинство аналитиков перед заседанием регулятора. Некоторые эксперты не исключали сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускали, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов прогнозировало, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Совет директоров Банка России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,50% годовых, сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются, и по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0-14,5% годовых в 2026 году и 8,0-10,0% годовых в 2027 году.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.