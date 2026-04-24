ЦБ РФ в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в своем заявлении по итогам апрельского заседания совета директоров усилил фокус на риски для денежно-кредитной политики со стороны бюджета.

ЦБ, как и ожидал рынок, снизил ставку на 50 б.п., до 14,5%. В первом абзаце заявления регулятор отметил сохранение существенной неопределенности "со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики".

До сих пор ЦБ не поднимал так высоко фактор бюджета, ограничиваясь вариациями традиционной фразы в конце заявления о том, что регулятор исходит из объявленных параметров бюджетной политики, а в случае изменения ее параметров может потребоваться корректировка ДКП (она присутствует и в этот раз).