Шохин заявил о необходимости для бизнеса ставки ниже 10% для "аппетита к инвестициям"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Более интенсивное снижение ключевой ставки, например, шагом в 1 процентный пункт, и приход к ее однозначному уровню позволили бы возобновить инвестиционную активность в РФ, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Так он прокомментировал пятничное решение совета директоров ЦБ РФ понизить ключевую ставку на очередные 0,5 п.п. до 14,5%. Ранее на этой неделе руководитель РСПП заявил, что было бы целесообразно проводить снижение более радикальными шагами.

"Когда я призывал на 1 процентный пункт снижать ставку, я имел в виду, что к концу года можно выйти на 10%, а может быть даже уйти на однозначную цифру. Именно эти показатели с точки зрения бизнеса, и не только крупного, но и среднего, и малого, делают чувствительным вот этот уровень к формированию того, что иногда называют инвестиционным аппетитом, аппетитом к инвестициям", - сказал Шохин в эфире радиостанции Business FM.

Он отметил, что "сегодня многие инвестиционные проекты заморожены, находятся в режиме ожидания", и призвал ЦБ "чувствовать на кончиках пальцев, как не допустить падения производства ниже прогнозируемого уровня "охлажденной" экономики, с одной стороны, а с другой стороны, не раскручивать маховик инфляции".

В Минэкономразвития позитивнее, чем бизнес, оценили решение ЦБ, отметив, что сам тренд на снижение ставки уже позволяет более интенсивно делать инвестиции.

"Минэкономразвития позитивно оценивает решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки. Это позволит бизнесу постепенно снижать долговую нагрузку, запускать новые и ускорять текущие инвестпроекты и наращивать оборотный капитал", - привели в пресс-службе министерства слова директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова.

В пятницу ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку до 14,5% с 15%. Одновременно Банк России повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14-14,5% с 13,5-14,5% по февральским расчетам.