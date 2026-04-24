Совет директоров ЦБ в пятницу обсуждал варианты сохранения ставки и ее снижения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу обсуждал варианты сохранения ставки и ее снижение на полпроцентного пункта, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Обсуждалось два варианта - сохранение ставки и снижение на полпроцентного пункта", - сказала она.

По ее словам, те, кто были за сохранение ставки, обращали внимание на то, что в устойчивой части инфляция не снижается уже с середины прошлого года и держится на уровне 4-5%, и нужно более убедительное доказательство "устойчивости снижения устойчивой части инфляции". "Также они обращали внимание, конечно, на возросшие проинфляционные риски", - добавила она.

Отвечая на вопрос о причинах снижения прогнозного диапазона ключевой ставки на 2026 год до 14,0-14,5% с 13,5-14,5%, глава ЦБ РФ пояснила, что прежде всего это связано с тем, что уже часть года прошла, а по инфляции "мы сейчас движемся в верхней части прогнозного диапазона". "Поэтому мы подтянули нижнюю часть диапазона ключевой ставки на полпроцентного пункта вверх", - сказала она.

Говоря о возможности паузы в снижении ключевой ставки на следующих заседаниях совета директоров, она сказала: "Паузы возможны всегда, и наш сигнал о целесообразности рассмотрения предполагает паузы, и все будет зависеть от данных".