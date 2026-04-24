Китай допустит зарубежных инвесторов на рынок фьючерсов на китайские госбонды

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) допустит квалифицированных иностранных инвесторов к торгам фьючерсами на китайские гособлигации в целях хеджирования рисков, сообщает Bloomberg по ссылкой на заявление регулятора.

Мера направлена на развитие инструментов управления процентными рисками для зарубежных институциональных инвесторов и повышение привлекательности юаневых бондов.

На конец марта иностранные инвесторы владели китайскими гособлигациями на минимальные с декабря 2020 года 1,95 трлн юаней ($285 млрд).

В Китае торгуются фьючерсы на двух-, пяти-, десяти- и тридцатилетние госбонды. Оборот этого рынка в 2025 году увеличился до 96,96 трлн юаней по сравнению с 67,37 трлн юаней годом ранее и всего 6,01 трлн юаней в 2015 году.

В 2023 году китайские власти впервые допустили на этот рынок подразделение иностранного банка в лице Standard Chartered China.