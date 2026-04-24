Китайская SAIC может построить в Испании завод по производству электромобилей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Китайская MG, подразделение SAIC Motor, планирует построить новый завод по производству электромобилей в Испании, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, окончательное решение пока не принято, а ключевые детали проекта, включая размер инвестиций, производственную мощность предприятия и сроки его строительства, еще прорабатываются.

Ранее в качестве альтернативы рассматривалась Венгрия, которая в последние годы стала популярным направлением для китайских инвестиций в сфере производства электромобилей и аккумуляторных батарей, в том числе благодаря участию страны в инициативе "Один пояс - один путь".

Организация производства в Испании поможет SAIC укрепить свои позиции на европейском рынке, а также снизить уязвимость к пошлинам Евросоюза, которые распространяются на автомобили, поставляемые из Китая. ЕС ввел тарифы на поставки из КНР на фоне обеспокоенности практикой субсидирования компаний в этой стране.

Венгрия Евросоюз Китай Испания SAIC MG
