Регионы смогут покрывать кассовые разрывы при помощи казначейских кредитных линий

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает ввести в 2026 году для регионов новый инструмент - казначейскую кредитную линию для финансирования кассовых разрывов в течение месяца, сообщил на заседании президиума Совета законодателей министр финансов Антон Силуанов.

"Минфин предоставляет в ходе исполнения бюджета казначейские кредиты, мы их увеличили с 300 до 330 млрд рублей, и в текущем году предлагаем субъектам РФ вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребность, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам РФ для того, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", - сказал он.

Доходы поступают с 28 числа каждого месяца, появляются в расчете регионов 30-го числа и используются в первой половине месяца, а во второй половине могут возникать кассовые разрывы. "Так вот для того, чтобы этих кассовых разрывов не было, будет предоставлена казначейская кредитная линия для того, чтобы субъекты могли не обращаться в коммерческие банки и не занимать дорогие коммерческие долги. Такая инновация в этом году будет реализована", - сказал Силуанов.

В целом министр отметил, что стоит задача минимизировать коммерческую задолженность регионов. "Она дорогая, мы все прекрасно понимаем", - сказал он.

"Наша задача заключается в том, чтобы 1,5 трлн рублей заимствований у коммерческих банков, эту цифру максимально сократить в текущем году", - подчеркнул Силуанов.