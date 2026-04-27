Регионы смогут покрывать кассовые разрывы при помощи казначейских кредитных линий

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает ввести в 2026 году для регионов новый инструмент - казначейскую кредитную линию для финансирования кассовых разрывов в течение месяца, сообщил на заседании президиума Совета законодателей министр финансов Антон Силуанов.

"Минфин предоставляет в ходе исполнения бюджета казначейские кредиты, мы их увеличили с 300 до 330 млрд рублей, и в текущем году предлагаем субъектам РФ вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребность, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам РФ для того, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", - сказал он.

Доходы поступают с 28 числа каждого месяца, появляются в расчете регионов 30-го числа и используются в первой половине месяца, а во второй половине могут возникать кассовые разрывы. "Так вот для того, чтобы этих кассовых разрывов не было, будет предоставлена казначейская кредитная линия для того, чтобы субъекты могли не обращаться в коммерческие банки и не занимать дорогие коммерческие долги. Такая инновация в этом году будет реализована", - сказал Силуанов.

В целом министр отметил, что стоит задача минимизировать коммерческую задолженность регионов. "Она дорогая, мы все прекрасно понимаем", - сказал он.

"Наша задача заключается в том, чтобы 1,5 трлн рублей заимствований у коммерческих банков, эту цифру максимально сократить в текущем году", - подчеркнул Силуанов.

Минфин Антон Силуанов
Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Путин поручил создать координационный механизм по защите прав миноритариев

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

 Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

 ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9145 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1928 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов