Российский Минфин предложил донастройку налогового администрирования

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, один из ключевых акцентов которого - совершенствование администрирования налогов, сообщила пресс-служба ведомства. Ставки ключевых налогов при этом не меняются.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что на горизонте до 2030 года базовые налоговые условия закреплены и останутся неизменными.

Так, для повышения ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ и сокращения рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов Минфин предлагает установить в качестве дня окончания срока уплаты налогов предшествующий рабочий день в случае, если последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий.

Планируется также уточнить порядок учета в едином налоговом счете (ЕНС) решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, а также о полной или частичной отмене решений о предоставлении налогового вычета. Помимо этого, Минфин предлагает расширить норму об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к ответственности, в случае принятия судом мер предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение.

Минфин предлагает продлить действие нормы, ограничивающей уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, до 2030 года. В настоящее время норма, позволяющая уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет не более чем на 50%, действует до конца 2026 года. Это ограничение не распространяется на особые категории налогоплательщиков, для которых установлены пониженные ставки налога.

Предлагается также отменить представление плательщиками уведомлений о суммах налогов, авансовых платежей по имущественным налогам, НДФЛ и страховым взносам в отношении периодов, по которым плательщик уже представил ранее такое уведомление с планируемыми к уплате в эти периоды суммами НДФЛ и страховых взносов.

Применение отсрочек и рассрочек по уплате налоговых платежей для лиц, занятых сезонными видами деятельности, предлагается расширить не только на тех, чья деятельность останавливаются в силу природных и климатических условий, но и на тех, чьи масштабы деятельности снижаются более чем на 50% в силу природных климатических условий, а также при падении спроса.

Также планируется увеличить предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита (может предоставляться по налогу на прибыль, региональным и местным налогам) с пяти до 10 лет.

НДФЛ

В части налогообложения доходов граждан Минфин также предлагает точечные уточнения.

Так, предлагается освобождать от налогообложения доходы в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных нормативных актов РФ, регионов и органов местного самоуправления.

Полис ОМС, требующийся для въезда и пребывания на территориях иностранных государств на время служебной командировки, предлагается включить в перечень связанных со служебной командировкой расходов, компенсируемых налогоплательщику. Эти расходы будут освобождены от налогообложения.

Налоговую льготу для семей с детьми в отношении дохода от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий предлагается применять не только для семей с несовершеннолетними детьми, но и для семей с детьми, признанными судом недееспособными, вне зависимости от их возраста. Условие о наличии в семье не менее двух детей распространяется и на детей, родившихся после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Спецрежимы и имущественные долги

Для налогоплательщиков, переходящих с единого сельскохозяйственного налога или упрощенной системы налогообложения на общую, предлагается уточнить, что в составе расходов налога на прибыль учитывается стоимость товаров, приобретенных и оплаченных не ранее, чем за три года, предшествующих году перехода. Это, по мнению Минфина, позволит снизить нагрузку на налогоплательщиков.

Также будет предусмотрена возможность индивидуальным предпринимателям представлять уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физических показателей для перерасчета суммы налога по патенту.

В части имущественных налогов устанавливается льгота по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей.