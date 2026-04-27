Hitachi проведет обратный выкуп акций на $3,1 млрд

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Японский производитель промышленной электроники Hitachi Ltd. сообщил, что выкупит до 160 млн, или 3,56%, своих акций за сумму до 500 млрд иен ($3,1 млрд).

Программа buyback рассчитана на период с 28 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.

Компания также планирует выплатить финальные дивиденды за прошедший 2025 финансовый год (завершился 31 марта 2026 года) в размере 121,49 млрд иен, или 27 иен в расчете на акцию. Таким образом, общий годовой размер выплат вырастет до 50 иен на акцию с 43 иен годом ранее.

Выручка Hitachi за минувший финансовый год увеличилась на 8% и достигла 10,59 трлн иен, сообщается в опубликованной в понедельник отчетности. Чистая прибыль подскочила в 2,9 раза - до 802,3 млрд иен.

В текущем 2026 финансовом году компания ожидает получить выручку на уровне 11,1 трлн иен, чистую прибыль - 850 млрд иен. Агентство Bloomberg пишет, что прогноз последнего показателя не оправдал ожиданий.