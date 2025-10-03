Hitachi и OpenAI будут сотрудничать в развитии сети энергоэффективных дата-центров
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Японская Hitachi и разработчик ChatGPT OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу стратегического сотрудничества в развитии глобальной ИИ-инфраструктуры и сети энергоэффективных центров обработки данных.
Hitachi сообщила об этом в соцсети gjckt встречи ее руководства с главой OpenAI Сэмом Альтманом.
Котировки акций Hitachi выросли на 10,3% на торгах в Токио в пятницу, став лидером среди компонентов индекса Nikkei 225.
Целью сотрудничества названо ускорение развития генеративного ИИ при одновременном снижении затрат на энергопотребление. Ожидается, что Hitachi будет поставлять оборудование для передачи и распределения электроэнергии, а также охлаждающие модули для американских центров обработки данных OpenAI, которая, в свою очередь, предоставит Hitachi свои ИИ-модели и другие технологии.
