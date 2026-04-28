Brent подорожала до $109,52 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $109,52 за баррель, что на $1,29 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,15 (1,19%), до $97,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,97 (2,1%), до $96,37 за баррель.

"Разговоры о мире" по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Phillip Nova Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск".

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время в понедельник появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской Adnoc смог пересечь Ормузский пролив. До начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.