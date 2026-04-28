Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

Вашингтон в ближайшее время может представить ответ Тегерану

Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома в понедельник.

По их словам, президент Трамп заявил своим советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. Кроме того, в ходе совещания в Белом доме обсуждались какие ещё военные операции США потребуются, чтобы заставить Тегеран пойти на существенные уступки в ходе переговоров.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщает, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней.

Открытие пролива без решения вопросов об обогащенном уране может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили источники.

Однако сохранение блокады иранских судов продлит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости бензина в США, отмечает телеканал.

Как указывает CNN, после встречи в понедельник оставалось неясным, каковы будут дальнейшие шаги Трампа. Американские официальные лица заявляют, что по-прежнему обеспокоены разногласиями внутри иранского режима, и не уверены, кто сохранит за собой право принимать окончательные решения по поводу потенциальной сделки.

Между тем пока Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок, которые были приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе, подчеркивает телеканал.

Источники Wall Street Journal также сообщают, президент США и его команда по национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана. По их данным, Вашингтон, вероятно, "в ближайшие дни" представит свой ответ Тегерану.

Хроника 28 февраля – 28 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Дональд Трамп Иран
Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

 Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

