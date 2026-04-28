ВТБ в ближайшие дни ждет ответа от ЦБ по допустимой доле дивидендных выплат за 2025 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ пока не получил ответа от ЦБ в дискуссии о доле дивидендных выплат банка по итогам 2025 года, потребуется еще несколько дней, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Банк планировал завершить дискуссии с акционером и ЦБ вокруг распределения прибыли до 15 апреля.

"По дивидендам мы еще не получили ответа от Банка России. И потребуется еще несколько дней, может быть. В любом случае нам в мае нужно проводить наблюдательный совет для организации в июне годового общего собрания, для этого нужно получение директив. Я ожидаю, что еще несколько дней, и ясность по дивидендам будет "на столе", мы сразу проинформируем, как только такая ясность получится. Мы исходим из того, что дивиденды по итогам 2025 года в 2026 году будут, спор идет о размере дивидендной выплаты", - сказал Пьянов, уточнив, что нижняя планка диапазона дивидендных выплат, вокруг которого ведутся дискуссии, остается на уровне 25%.

По словам топ-менеджера, даты наблюдательного совета пока нет. "Наиболее вероятный диапазон - с 20 по 31 мая", - уточнил Пьянов.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

"Я неоднократно коммуницировал, что мы не планируем допэмиссию для целей исполнения требований по достаточности капитала. Нам осталось считанные дни дождаться решения по дивидендам. Вы увидите, что у нас намерения исполнить решение о дивидендах без дополнительной эмиссии. (...) При любом сценарии", - заявил Пьянов.

В 2027-2028 годах для восстановления Базельских надбавок к достаточности капитала банку потребуется дополнительно 700-800 млрд рублей, говорил на прошлой неделе Костин.

"Мы уже с 2023 года половину пути на исполнение Базельских надбавок прошли и 700 млрд рублей из 1,4 трлн рублей разными способами нашли. Если систематизировать успешный опыт прохождения половины пути, то можно выявить, наверное, три правила, которые до допэмиссии мы выработали для себя. Первое правило такое философское - научись расти, не растя. То есть весь прирост кредитного портфеля сейчас делается либо через кредитный маневр, либо через замену слабовзвешенного портфеля с высвобождением высоковзвешенного портфеля, даже путем продажи такого портфеля", - заявил Пьянов.

"Второй принцип - это максимизируй регуляторно значимую прибыль. Ее проще в два последующих года будет максимизировать по сравнению с 2024-2025 годами в силу того, что средние ключевые ставки будут в два раза ниже. И третий принцип, если ты видишь со стороны регулятора чрезмерное закручивание регуляторных гаек, вставай на путь борьбы с этим, наберись терпения. (...) И только когда три этих инструмента будут использованы, ты можешь задуматься о выгодной для акционеров - и новых, и старых - дополнительной эмиссии, которая была в 2025 году и принесла очень высокую доходность для инвесторов. Вот этими принципами мы собираемся пользоваться, где допэмиссия не исключается, но является, по сути, инструментом последней надежды", - добавил топ-менеджер.

Групповой норматив достаточности капитала банка Н20 в первом квартале вырос до 10,7% с 9,8%, в том числе благодаря секьюритизации потребительских кредитов на 300 млрд рублей и вступившим послаблениям по вычету из капитала инвестиций в нематериальные активы.