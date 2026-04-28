Поиск

ВТБ в ближайшие дни ждет ответа от ЦБ по допустимой доле дивидендных выплат за 2025 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ пока не получил ответа от ЦБ в дискуссии о доле дивидендных выплат банка по итогам 2025 года, потребуется еще несколько дней, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Банк планировал завершить дискуссии с акционером и ЦБ вокруг распределения прибыли до 15 апреля.

"По дивидендам мы еще не получили ответа от Банка России. И потребуется еще несколько дней, может быть. В любом случае нам в мае нужно проводить наблюдательный совет для организации в июне годового общего собрания, для этого нужно получение директив. Я ожидаю, что еще несколько дней, и ясность по дивидендам будет "на столе", мы сразу проинформируем, как только такая ясность получится. Мы исходим из того, что дивиденды по итогам 2025 года в 2026 году будут, спор идет о размере дивидендной выплаты", - сказал Пьянов, уточнив, что нижняя планка диапазона дивидендных выплат, вокруг которого ведутся дискуссии, остается на уровне 25%.

По словам топ-менеджера, даты наблюдательного совета пока нет. "Наиболее вероятный диапазон - с 20 по 31 мая", - уточнил Пьянов.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

"Я неоднократно коммуницировал, что мы не планируем допэмиссию для целей исполнения требований по достаточности капитала. Нам осталось считанные дни дождаться решения по дивидендам. Вы увидите, что у нас намерения исполнить решение о дивидендах без дополнительной эмиссии. (...) При любом сценарии", - заявил Пьянов.

В 2027-2028 годах для восстановления Базельских надбавок к достаточности капитала банку потребуется дополнительно 700-800 млрд рублей, говорил на прошлой неделе Костин.

"Мы уже с 2023 года половину пути на исполнение Базельских надбавок прошли и 700 млрд рублей из 1,4 трлн рублей разными способами нашли. Если систематизировать успешный опыт прохождения половины пути, то можно выявить, наверное, три правила, которые до допэмиссии мы выработали для себя. Первое правило такое философское - научись расти, не растя. То есть весь прирост кредитного портфеля сейчас делается либо через кредитный маневр, либо через замену слабовзвешенного портфеля с высвобождением высоковзвешенного портфеля, даже путем продажи такого портфеля", - заявил Пьянов.

"Второй принцип - это максимизируй регуляторно значимую прибыль. Ее проще в два последующих года будет максимизировать по сравнению с 2024-2025 годами в силу того, что средние ключевые ставки будут в два раза ниже. И третий принцип, если ты видишь со стороны регулятора чрезмерное закручивание регуляторных гаек, вставай на путь борьбы с этим, наберись терпения. (...) И только когда три этих инструмента будут использованы, ты можешь задуматься о выгодной для акционеров - и новых, и старых - дополнительной эмиссии, которая была в 2025 году и принесла очень высокую доходность для инвесторов. Вот этими принципами мы собираемся пользоваться, где допэмиссия не исключается, но является, по сути, инструментом последней надежды", - добавил топ-менеджер.

Групповой норматив достаточности капитала банка Н20 в первом квартале вырос до 10,7% с 9,8%, в том числе благодаря секьюритизации потребительских кредитов на 300 млрд рублей и вступившим послаблениям по вычету из капитала инвестиций в нематериальные активы.

ВТБ Дмитрий Пьянов Базель Андрей Костин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в I квартале сократил прибыль по МСФО на 6%

"АЛРОСА" готова приступить к активной фазе проекта "Мир-Глубокий" при снижении ставки

"Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

 "Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

Brent подорожала до $109,52 за баррель

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

 Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

 ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

Нефть Brent подорожала до $108,9 за баррель

Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

 В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1942 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов