Поставки импортозамещенных SJ-100 авиакомпаниям начнутся в конце 2026 - начале 2027 года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Поставки импортозамещенных самолетов SuperJet (SJ-100) авиакомпаниям начнутся в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил журналистам на Съезде машиностроителей России первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что это (сертификация SJ-100 - ИФ) произойдет в ближайшее время, и начнутся отгрузки этих самолетов либо в конце текущего года, либо в первом квартале 2027 года. Это зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчикам", - сказал он.

"Что касается количества - собственно, мы эти параметры неоднократно обозначали. Они сохраняются на перспективе до 2030 и до 2035 года", - добавил он.

Сертификация импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8, как говорилось в апрельской презентации Минпромторга, планируется в августе 2026 года.