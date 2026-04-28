"Газпром" готовится начать поставки в КНР по дальневосточному маршруту

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская и китайская стороны готовятся к началу поставок российского газа по еще одному маршруту - с российского Дальнего Востока, отмечает пресс-служба "Газпрома" после встречи в Пекине председателя правления концерна Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляня.

"Продолжается подготовка к началу поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. В настоящее время ведется монтаж оборудования на газоизмерительной станции "Дальнереченск"", - сообщает "Газпром". Поставки должны начаться в январе 2027 года, объем поставок - до 12 млрд куб. м в год.

"Стороны отметили высокую надежность и эффективную работу "восточного" маршрута в России (газопровод "Сила Сибири") и в Китае. Этой весной второй год подряд плановая профилактика газовой инфраструктуры была проведена без остановки поставок, что свидетельствует о технологической гибкости, а также о высокой востребованности российского газа на китайском рынке", - отмечает "Газпром".

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. К настоящему моменту они уже выведены на плановый контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении). В 2025 году объем поставок по этому маршруту составил 38,8 млрд куб. м газа, превысив контрактные обязательства "Газпрома". Достигнута договоренность об увеличении поставок до 44 млрд кубометров в год.

Также ранее стороны подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Маршрут позволит поставлять из РФ транзитом через Монголию 50 млрд куб. м газа в год.