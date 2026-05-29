Делегация "Газпрома" посетила Китай после визита президента РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Делегация "Газпрома" посетила Пекин "в развитие контактов, состоявшихся в ходе официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай", сообщила компания.

В том числе состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоуляна.

"Стороны обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере. Отмечено также, что поставки российского газа по "восточному" маршруту (газопроводу "Сила Сибири") осуществляются надежно, с регулярным превышением контрактных обязательств "Газпрома", - говорится в релизе.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" ("восточному" маршруту) начались в 2019 году, на полгода раньше директивных сроков, в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

В феврале 2022 года "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. Поставки начнутся в январе 2027 года, напоминает "Газпром".

"Стороны продолжают работать над новыми возможностями в сфере поставок природного газа", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год; по строящемуся "Дальневосточному маршруту" с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год.