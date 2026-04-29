Казахстан не планирует менять формат участия в ОПЕК+

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос об изменении формата участия Казахстана в ОПЕК+ на повестке дня не стоит, сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

Казахстан не входит в ОПЕК, но уже более восьми лет поддерживает сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

В середине апреля Минэнерго Казахстана заявляло, что республика "продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами".

В ведомстве напоминали ранее, что срок компенсации перепроизводства нефти в рамках исполнения обязательств сделки - до конца июня 2026 года.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

ОАЭ Казахстан Минэнерго ОПЕК
