Расходы страховщиков РФ снизились на треть за 4 года по переданному в перестрахование корпоративному бизнесу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Доля расходов российских страховщиков по переданному в перестрахование корпоративному бизнесу снизилась на 18 процентных пунктов (п.п.) за последние 4 года и составляет сегодня 37%, сообщает Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) по результатам анализа своего портфеля.

Компания проанализировала расходы страховщиков на перестрахование за период с 2022 года - момента ухода с нашего рынка традиционных зарубежных партнеров по перестрахованию.

"Анализ, проведенный экспертами РНПК, показал, что сегодня с каждого рубля прямой премии по корпоративному страхованию в перестрахование страховщики платят 37 копеек. До 2022 года этот показатель составлял 55 копеек. Изменение стоимости перестрахования объясняется тем, что по безубыточным сегментам тарифы снижались", - приводит подробности в сообщении РНПК.

РНПК за этот период обеспечила российским страховщикам "возможность максимально наполнять облигаторные договоры, что ранее делать не всегда разрешалось, а также стимулировала страховщиков увеличивать собственное удержание", говорится в сообщении.

Практически всё перестрахование российских рисков до 2022 года осуществляли западные компании. В России локальная перестраховочная емкость была востребована только для узкого сегмента рисков, ставших санкционными после 2014 года. Большая часть премии уходила на Запад. РНПК следовала за западными лидерами в рамках 10-процентной доли и накапливала экспертизу (имеется в виду требование к страховщикам по закону обязательного предложения РНПК не менее 10% принимаемых ими рисков в перестрахование - ИФ). В 2022 году РНПК обеспечила бесшовный переход для российских страховщиков на отечественное перестрахование, став конечным держателем всех крупных страховых рисков с российским интересом, отметили в РНПК.

К моменту ухода западных партнеров из России РНПК накопила достаточно опыта и хорошо знала риски, принимаемые в свой портфель, это позволило обеспечить гибкость в подходах самой РНПК в ту пору, когда "потребовалось провести кропотливую работу по принятию большого объема бизнеса, который ранее уходил за границу", напомнила президент - председатель правления РНПК Наталья Карпова.

"Благодаря РНПК был обеспечен приток денег в российскую экономику: к 2026 году сальдо расчетов по перестрахованию стало положительным, достигнув показателя 70 млрд рублей за последние четыре года", - привела она данные.

РНПК за последние годы стала "центром экспертизы и аналитики на российском страховом рынке". В настоящее время перестраховщик имеет свой инженерный центр, который формирует позитивные практики по предстраховой экспертизе и готовит методические материалы для всего рынка. Риск-офис РНПК разрабатывает "методики по оценке экономических последствий реализации катастрофических рисков и создающий инструменты оценки подверженности объектов рискам ЧС", говорится в сообщении компании.

В текущем году национальный перестраховщик продолжит фокусироваться "на повышении рискозащищенности объектов для предотвращения страховых событий, работе с оговорками, повышающими ответственность собственников за свое имущество, и укреплении взаимодействия со страховщиками для снижения убыточности при страховании крупных рисков", сообщает компания.

РНПК была учреждена решением Банка России в 2016 году для организации дополнительной защиты имущественных интересов страхователей в условиях международных санкций. Оплаченный уставный капитал РНПК составляет 21,3 млрд руб. Весной 2022 года ЦБ обеспечил РНПК гарантии по капиталу, которые увеличили его размер до 750 млрд рублей. Это позволило принять в полном объеме портфели договоров перестрахования, ранее заключенных с ушедшими с российского рынка партнерами-перестраховщиками из недружественных стран, и тем самым избежать обрушения российского страхового рынка. По данным компании, гарантии ЦБ пока не пришлось задействовать.