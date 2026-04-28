FT сообщила о планах Китая с мая возобновить экспорт топлива

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Китай с мая возобновит экспорт бензина, дизельного и авиатоплива, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, крупные нефтяные госкомпании подали заявки на получение разрешений на экспорт горючего в следующем месяце.

Руководство КНР считает, что внутренние потребности в горючем стабильны, страна может возобновить экспорт, заявил газете сотрудник нефтяной госкомпании.

Пекин хочет поставлять в основном авиатопливо азиатским странам, чьи запасы находятся на опасно низком уровне, а также некоторые объемы бензина и дизельного топлива, сказал знакомый с экспортными планами источник.

Китайские власти запретили вывоз топлива в начале конфликта на Ближнем Востоке для защиты внутреннего рынка.

По данным Kpler, до войны Китай экспортировал почти 800 тыс. баррелей топливных нефтепродуктов в сутки. В апреле этот показатель сократился примерно вдвое.

КНР - крупнейший в мире импортер нефти и крупный поставщик дизельного и авиатоплива в Австралию, Японию, Вьетнам, Бангладеш и на Филиппины.



