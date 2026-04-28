Поиск

Нефть остается в значительном плюсе, Brent торгуется около $111,4 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает активно дорожать вечером во вторник, участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и оценивают последствия решения Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:41 по московскому времени составляет $111,35 за баррель, что на $3,12 (2,88%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,14 (3,26%), до $99,51 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $112,7 за баррель, WTI - до $101,85 за баррель.

Власти ОАЭ во вторник объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Страна добывает порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки.

"Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - говорится в официальном заявлении.

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается крайне неопределенной. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, тогда как США сохраняют блокаду иранских портов.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эксперты Всемирного банка (ВБ) ожидают роста цен на энергоносители на 24% в текущем году из-за ближневосточной войны, до максимумов с 2022 года. Атаки на энергетическую инфраструктуру и ограничение судоходства в Ормузском проливе вызвали крупнейший в истории нефтяной кризис, в результате которого поставки нефти сократились примерно на 10 млн баррелей в сутки, отмечается в их обзоре Commodity Markets Outlook.

Согласно новому прогнозу ВБ, средняя цена Brent в 2026 году составит $86 за баррель против $69 за баррель в прошлом году. Эта оценка предполагает улучшение условий в Ормузском проливе уже в мае и постепенное восстановление поставок до предвоенных уровней к концу 2026 года. В случае эскалации конфликта или более длительного, чем сейчас предполагается, устранения его последствий для поставок средняя цена Brent в этом году может достичь $115 за баррель.

Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
