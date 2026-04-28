Консолидированная выручка "Абрау-Дюрсо" в 2025 г. выросла на 7,6%, до 21,2 млрд руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка группы "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, в 2025 году составила 21,2 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2024 году (19,7 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль выросла до 8,9 млрд рублей с 8,3 млрд рублей, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,8 млрд рублей.

Компания также сообщила, что выручка от реализации алкогольной продукции выросла до 18,1 млрд рублей с 17,1 млрд рублей в 2024 году, от продажи безалкогольной продукции - до 864,6 млн рублей с 500,7 млн рублей. Услуги гостиничного и ресторанного бизнеса добавили в общий показатель 1,9 млрд рублей против 1,8 млрд рублей годом ранее, продажа виноматериалов и винограда - 78,7 млн рублей против 23,3 млн рублей. Выручка от продажи прочих товаров выросла до 213,9 млн рублей с 181,1 млн рублей.

Согласно отчету, чистые финансовые расходы в прошлом году выросли до 1,49 млрд рублей с 964,7 млн рублей в 2024 году, коммерческие расходы - до 2,6 млрд рублей с 2,4 млрд рублей соответственно.

В ГК "Абрау-Дюрсо" входит пять производственных активов: три в Краснодарском крае (винодельня "Абрау-Дюрсо", производственная площадка "Лоза", винодельня "Юбилейная") и два в Ростовской области ("Миллеровский винзавод" и "Винодельня Ведерниковъ").

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.