Продажи "Абрау-Дюрсо" в 2025 году увеличились до 68,1 млн бутылок

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, в 2025 году реализовала 68,1 млн бутылок, что на 1,9% больше, чем в 2024 году, сообщил на пресс-конференции президент группы Павел Титов.

"Динамика не очень высокая, но у нас очень быстро растнт производство безалкогольных напитков, их доля в продажах составила 16%", - сказал он.

Титов также сообщил, что динамика роста выручки от продаж выше - 7,4%, до 19,8 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 7,8%, до 4,64 млрд рублей. Динамику роста чистой прибыли в 3,6%, до 1,9 млрд рублей, он назвал не той, к которой компания привыкла. "Но учитывая особенности года, можно сказать, что любой прирост чистой прибыли считается большой победой", - сказал он.

По его словам, несмотря на достаточно сложную кредитно-финансовую политику и ситуацию на финансовых рынках, компания смогла уменьшить долговую нагрузку. Соотношение долг/EBITDA составил 2,08 против 2,18 в 2024 году и 3,1 в 2023 году. Это достаточно значительное уменьшение, отметил Титов.

ГК 28 апреля опубликовала консолидированную отчетность, в соответствии с которой выручка с учетом других бизнесов компании составила 21,2 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2024 году (19,7 млрд рублей), чистая прибыль выросла до 1,9 млрд рублей с 1,8 млрд рублей.

Динамика розничных продаж компании опередила рыночную и составила в денежном выражении 28,7%, в объемах - плюс 13,8%. По данным Nielsen, приведенным в пресс-релизе, в 2025 году рост продаж в категории игристых вин в денежном выражении составил 11,8%.

Дистрибуция достигла значений, приближенных к максимуму: в четвертом квартале 2025 года взвешенная дистрибуция составила 98,2%. Рост продаж обеспечен как увеличением дистрибуции, так и расширением ассортимента в торговых сетях, пояснила компания. В ключевом для "Абрау-Дюрсо" сегменте игристых вин объем реализации линейки Abrau Durso Reserve и "Императорское" превысил прошлогодний на 14% и 39% соответственно. Среди тихих вин реализация линейки Femme d'Abrau, а также коллекции "Абрау" увеличилась на 24%.

В безалкогольном портфолио в натуральном выражении продажи Abrau Vinonade выросли на 47%, Abrau Indian Tonic - на 28%, коллекции "4 воды" - на 26%. В сегменте крепких напитков основным драйвером стал коньяк Abrau: его продажи увеличились более чем вдвое. Рост реализации джина Chameleon составил 17%, аперитива Abrau Mix - 22%.

В ГК "Абрау-Дюрсо" входит пять производственных активов: три в Краснодарском крае (винодельни "Абрау-Дюрсо" и "Юбилейная", производственная площадка "Лоза") и два в Ростовской области ("Миллеровский винзавод" и "Винодельня Ведерниковъ").

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.