Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% - до 507,9 млрд рублей по сравнению с 436,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка.

Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли банка в январе-марте 2026 года на 15,8% - до 505 млрд рублей.

Рентабельность капитала в I квартале 2026 года осталась на уровне аналогичного периода 2025 года - 24,4%.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-марте выросли на 15,9% - до 162 млрд рублей.

Стоимость риска в I квартале практически не изменилась и составила 1,29%, преимущественно за счет формирования резервов по розничному кредитному портфелю.

Сбербанк в январе-марте текущего года увеличил чистые процентные доходы на 18,2% - до 984,3 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 0,6% - до 204,5 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в I квартале 2026 года составила 6,34%, снизившись на 0,12 п.п. к IV кварталу 2025 года и увеличившись на 0,23 п.п. к I кварталу 2025 года.

Операционные доходы до резервов в январе-марте текущего года выросли на 16,9% - до 1 трлн 137,7 млрд рублей, операционные расходы - на 15,8% - до 303,5 млрд рублей. Отношение операционных расходов к доходам улучшилось на 0,2 п.п. год к году и составило 26,7%.

Базовый капитал первого уровня в I квартале текущего года увеличился на 6,8% - до 7,8 трлн рублей, капитал первого уровня - на 6,7% - до 7,9 трлн рублей, общий капитал - на 6,4% - до 8,4 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,5 п.п. и 0,6 п.п. за квартал - до 13,5% и 13,8% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,5 п.п. - до 14,6%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос за квартал до 14,4%.