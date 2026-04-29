Сбербанк в I квартале нарастил корпоративные кредиты по МСФО на 2,3%, розничные - на 2,5%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в I квартале 2026 года нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 2,3% (после 4,1% в IV квартале 2025 года), до 31,9 трлн рублей, сообщил Сбер.

"Темпы роста остаются умеренными: объем корпоративного кредитования увеличился на 1,7% (без учета валютной переоценки - ИФ), а розничный портфель прибавил 2,5% преимущественно за счет ипотечного кредитования, при этом в необеспеченном кредитовании спрос восстанавливается постепенно", - сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Совокупный кредитный портфель за I квартал 2026 года вырос на 1,9% (без учета валютной переоценки) и составил 51,6 трлн рублей.

Банк в I квартале выдал 5,1 трлн рублей корпоративных кредитов. Их доходность снизилась на 1,2 процентного пункта (п.п.) за квартал, до 14,7% вслед за динамикой ключевой ставки, сказано в релизе.

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) достиг 7,5 трлн рублей, увеличившись на 2,1% за квартал. Доля Сбера на рынке МСП выросла на 0,4 п.п., до 50%.

Розничный кредитный портфель по итогам I квартала составил 19,7 трлн рублей. Доходность розничных кредитов осталась на уровне IV квартала 2025 года, составив 16,9%.

Ипотечный портфель вырос на 3,5% за квартал и составил 12,9 трлн рублей. Выдачи ипотечных кредитов в I квартале 2026 года составили 754 млрд рублей. На фоне снижения ставок в экономике растет спрос на рыночные программы банка: доля таких кредитов в выдачах выросла до 25%, прибавив 10 п.п. год к году, отмечает банк.

Портфель потребительских кредитов в I квартале снизился на 0,8% за квартал, до 3,5 трлн рублей. За первые три месяца 2026 года Сбер выдал потребительских кредитов на 502 млрд рублей.

Портфель кредитных карт в I квартале увеличился на 1,4%, до 2,6 трлн рублей. Доля Сбера на рынке кредитных карт в I квартале снизилась на 0,2 п.п., до 54,2%.

Портфель автокредитов увеличился на 5% и составил 0,8 трлн рублей. Доля Сбера на рынке автокредитования выросла на 0,7 п.п. за квартал, до 20,9%.

Средства юридических лиц составили 15,9 трлн рублей по итогам I квартала и практически не изменились по сравнению с предыдущими тремя месяцами (-0,9% без учета валютной переоценки), в том числе в связи с перечислением клиентами в бюджет налогов за 2025 год, сказано в релизе. Стоимость средств юридических лиц снизилась на 1,3 п.п. за квартал, до 10,2%.

Средства физических лиц выросли до 33,9 трлн рублей, показав рост на 1,4% за квартал (+1,3% без учета валютной переоценки). Стоимость средств физических лиц снизилась на 20 б.п. за квартал, до 9,3%.