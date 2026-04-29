Чехия заинтересована в долгосрочных поставках нефти и урана из Казахстана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чехия заинтересована в долгосрочных поставках нефти и урана из Казахстана, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в ходе визита в Астану. Его цитирует пресс-служба президента Казахстана.

"Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику", - сказал Бабиш.

Он отметил, что рассматривает текущий визит как отправную точку для вывода двусторонних отношений на новый уровень.

По словам премьера, в Казахстане сформирована устойчивая система энергетической безопасности с диверсифицированным подходом к выработке энергии.

Кроме того, Бабиш подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в энергетической сфере.

