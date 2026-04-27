Премьер-министр Чехии заявил о планах закупать газ у Азербайджана

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чешский национальный энергетический оператор CEPS (Czech Transmission System Operator) планирует закупать газ в Азербайджане, рассчитывает заключить долгосрочный контракт, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

"Наш национальный энергетический оператор СEPS намерен закупать природный газ у Азербайджана. Сегодня с нами также находится руководитель компании, и мы будем очень рады, если сможем заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном", - сказал Бабиш в.

Алиев со своей стороны подчеркнул, что значительная часть сотрудничества Баку и Праги связана с энергетическим сектором. По его словам, Азербайджан и Чехия остаются надежными партнерами в энергетике на протяжении многих лет.

"Азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны", - добавил Алиев.

По его словам, сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, в том числе в 10 стран Евросоюза.

