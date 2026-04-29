РЖД в 2026 году прогнозируют рост перевозок угля во всех направлениях

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2026 году по сравнению с 2025 годом ожидает роста перевозок угля во внутреннем и экспортном сообщениях, сообщила журналистам замглавы РЖД Ирина Магнушевская.

"По углю мы идем с плюсом, особенно в Восточном направлении. Каждый месяц мы идем с плюсом по Востоку в пределах 5-7%. Но на Северо-Запад наши угольные компании так и продолжают предъявлять (груз - ИФ) нам со снижением, хотя положительную динамику мы отмечали с учетом роста экспортных цен, того, что происходит на мировых рынках, и конечно, ослабление курса рубля в определенный момент тоже дало плюс", - сказала она.

"Перевозки каменного угля в 2026 году на Восток мы планируем с ростом 1%, или на 1,7 млн тонн. На Северо-Запад - плюс 2,9%, или на 1,5 млн тонн. На Юг - плюс 0,6%, или на 0,6 млн тонн", - отметила Магнушевская.

В 2025 годк погрузка каменного угля по сети РЖД снизилась на 2,1% к уровню 2024 года и составила 324,5 млн тонн.