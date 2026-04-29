ЦБ сохранил на III квартал макролимиты и макронадбавки по необеспеченным потребкредитам

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил действующие макропруденциальные лимиты (МПЛ) и значения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам.

ЦБ отмечает, что на рынке необеспеченного потребительского кредитования в 2025 году наблюдалась реализация ранее накопленных рисков. Доля проблемных необеспеченных потребкредитов на 1 апреля 2026 года составила 13,1% (13% на января 2026 года и 10,8% на 1 апреля 2025 года). Это обусловлено вызреванием кредитов, выданных в период кредитного перегрева 2023-2024 годов, а также продолжающимся сокращением портфеля, пояснил регулятор. "Опережающие показатели обслуживания кредитов постепенно улучшаются", - подчеркнул Банк России.

ЦБ также сохранил на III квартал 2026 года МПЛ по целевым автокредитам, но ужесточил МПЛ по нецелевым кредитам под залог автомототранспортных средств. Значения макропруденциальных надбавок в этих сегментах не пересматривались.