Банк России ужесточил на III кв. макролимиты по ипотеке на квартиры

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России ужесточил на III квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, макропруденциальные надбавки по ним не пересматривал, сообщил ЦБ.

Доля просроченной задолженности свыше 90 дней по ипотеке на покупку квартир на 1 апреля 2026 года выросла до 1% с 0,9% на 1 января текущего года и 0,6% на 1 апреля 2025 года. В основном рост просрочки приходится на кредиты, выданные в 2023-2024 годах в рамках массовой льготной ипотеки, отмечает регулятор.

ЦБ также ужесточил на III квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости.

Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней в сегменте ИЖС достигла 4,4% на 1 апреля 2026 года против 4,0% на 1 января 2026 года (3,4% на 1 апреля 2025 года), что обусловлено как задержками строительства домов некоторыми подрядчиками, так и повышенным уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Банк России также отмечает ухудшение качества нецелевых потребкредитов под залог недвижимости - доля просрочки по ним на 1 апреля 2026 года составила 6,1% (5,1% на 1 января 2026 года и 3,6% на 1 апреля 2025 года).

По ипотеке на ИЖС установлен новый макропруденциальный лимит, который будет ограничивать выдачи кредитов с ПДН cвыше 50%, пояснил ЦБ. Аналогично как и МПЛ в других сегментах кредитования, лимиты по ИЖС будут работать на вложенной основе: устанавливается лимит на сегмент выдач кредитов с ПДН cвыше 50%, и из них устанавливается вложенный сублимит на выдачи с ПДН cвыше 80%.

Банк России МПЛ ПДН ЦБ РФ ИЖС
