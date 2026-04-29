Росстат сообщил о росте цен на бензин на АЗС за неделю на 0,1%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В России с 21 по 27 апреля потребительские цены на бензин выросли к предыдущей неделе на 0,1% после увеличения на 0,2% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля, на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года, сообщил Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 27 апреля подорожал на 3,63%, что выше уровня общей инфляции (3,21% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 27 апреля была на уровне 67,1 рубля (на 20 апреля - 67,05 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,53 рубля (63,49 рубля), АИ-95 - 68,99 рубля (68,93 рубля), АИ-98 - 93,37 рубля (93,17 рубля).

Цены на дизельное топливо с 21 по 27 апреля выросли также на 0,1% после повышения на 0,11% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля, на 0,16% с 31 марта по 6 апреля и на 0,18% с 24 по 30 марта. С начала года рост цен составил 2,41%.

Средняя цена ДТ в стране на 27 апреля - 78,09 рубля за литр (на 20 апреля - 78,02 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

