В России в феврале рост зарплат второй месяц подряд составил 8,6%

Среднемесячная зарплата в номинальном выражение в феврале выросла до 103 900 рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В феврале рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 8,6% в годовом выражении после также 8,6% в январе, 2,4% в декабре, 5,8% в ноябре, 6,1% в октябре, сообщил Росстат.

В целом за 2025 год реальный размер средней заработной платы вырос на 4,4%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в феврале 2026 года составила 103 900 рублей, увеличившись на 15% по сравнению с февралем 2025 года.

По прогнозу Минэкономразвития (от сентября, будет уточнен в мае), рост реальных заработных плат в 2026 году ожидается на уровне 2,4%, в 2027 году - 3,9%.

ау ко ап

