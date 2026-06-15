Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти несколько замедлили снижение, но остаются вблизи трехмесячных минимумов вечером в понедельник на ожиданиях скорого урегулирования американо-иранского конфликта.

К 18:23 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,28 (4,9%) до $83,05 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $4,37 (5,2%), до $80,51 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $82,4 за баррель, WTI - до $79,7 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. Ожидается, что представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

"Реакция рынка была молниеносной, - отметила Кэтлин Брукс, директор по исследованиям брокерской компании XTB. - Это первый случай, когда сделка получила поддержку обеих сторон и появились реальные перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе уже на этой неделе".

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что движение через пролив уже восстанавливается. "Суда отправились в плавание, многие загружены нефтью, из Ормузского пролива. Они пойдут по южной магистрали, которая полностью безопасна, спокойна, идеальна", - написал он в Truth Social.

Неопределенность относительно сроков нормализации поставок нефти из Персидского залива сохраняется.

"Потребуется время, прежде чем объемы поставок через этот узкий морской коридор приблизятся к докризисному уровню в 20 млн баррелей в сутки", - написал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Эксперт ICIS Дэвид Джорбеназе прогнозирует частичное восстановление объемов перевозок нефти через Ормузский пролив в течение нескольких недель после заключения соглашения, а "значимую нормализацию" поставок - лишь через четыре-шесть месяцев.

По его словам, возвращения поставок к прежним уровням реалистично ожидать лишь в 2027 году, и только в том случае, если соглашение будет соблюдаться без инцидентов, а добыча будет восстанавливаться быстрыми темпами.

"Перспектива дальнейшего снижения цен, которые остаются примерно на $13 выше довоенного уровня, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, насколько быстро удастся пополнить запасы и возобновить остановленную добычу, а также насколько сильно сократится спрос после длительного периода высоких цен на энергоносители", - говорится в аналитической записке Saxo Bank.