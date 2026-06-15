Цена дизтоплива на бирже обновила максимум, перешагнув отметку обнуления демпфера

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизельного топлива в понедельник существенно выросла по сравнению с итогами торгов в четверг, поднявшись по индексу европейской части России на 6,32% - до 77,177 тыс. руб./т., свидетельствуют данные сайта Петербургской биржи. Текущая цена летнего ДТ является историческим максимумом на Петербургской бирже.

Сезонное повышение цены на летнее ДТ началось в средине мая, к середине июня рост превысил 20%. Биржа 15 июня ввела серьезное ограничение на повышение цены ДТ, ограничив шаг торгов в 0,01% (ранее шаг составлял 0,25%). Такое решение должно охладить дальнейшее повышение стоимости дизеля.

Также в понедельник цена летнего ДТ преодолела психологическую отметку обнуления демпфера (на 2026 год по дизелю она составляет 76,64 тыс. руб./т.). Однако для расчета демпфера учитываются средние цены за месяц, поэтому за июнь нефтяники сохраняют шансы получить демпфер по ДТ, поскольку в начале этого месяца его стоимость находилась в районе 69 тыс. руб./т.

Как сообщалось, 1 мая закончился мораторий на обнуление топливного демпфера, который был введен с октября 2025 года на фоне рекордно высоких биржевых цен из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ.

Весной и летом 2026 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ также сталкивается с внеплановыми ремонтами. Ведомства, отмечая "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов, заявляют, что ситуация в целом стабильная, все необходимые меры для топливообеспечения страны принимаются вместе с нефтяными компаниями.

В конце апреля правительство утвердило постановление о топливных соглашениях, их должны подписать Минэнерго, ФАС и нефтяные компании. Подчеркивалось, что соглашениями регулируются объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России - с 1 июня до 30 ноября.

Кроме того, власти рассматривают возможность ограничений экспорта дизтоплива, сообщали источники на рынке нефтепродуктов.

С началом лета в стране традиционно повышается сезонный спрос на нефтепродукты.