Brent подешевела более чем на 5%, до $82,94 за баррель

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU -Цены на нефть резко снижаются в понедельник на информации о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Пакистан выступает посредником на переговорах Вашингтона и Тегерана.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после церемонии подписания.

К 14:30 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,39 (5,03%) до $82,94 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $4,56 (5,37%), до $80,32 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $82,52 за баррель, WTI - до $79,73 за баррель. Цены находятся на минимумах с 10 марта.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Ормузский пролив будет открыт для прохода судов без каких-либо сборов, а американская блокада иранских портов будет прекращена. Иранское информагентство Mehr сообщило, что проект соглашения предусматривает возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней на условиях, определяемых Ираном.

"Потребуется время, прежде чем объемы поставок через этот узкий морской коридор приблизятся к докризисному уровню в 20 млн баррелей в сутки, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Прогнозы полного восстановления судоходства варьируются от нескольких недель до нескольких месяцев".