Оператор "Северного потока 2" оспорил в суде ЕС директиву о запрете импорта газа

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) подал иск в суд Евросоюза иск против Европарламента и Совета Европейского союза, утвердивших регламент о запрете импорта российского газа как в сжиженном, так и трубопроводном виде, говорится на сайте Евросоюза.

Истец требует отменить регламент либо, в качестве альтернативы, аннулировать пункты, касающиеся запрета трубопроводных поставок.

По мнению Nord Stream 2 AG, регламент принят, основываясь на неверном правовом основании, поскольку является похожим на санкции, кроме того, нарушает принцип соразмерности, не являясь ни целесообразными, ни необходимым для достижения целей безопасности поставок или диверсификации. Также принятый документ делает невозможным осуществление истцом какой-либо экономической деятельности, связанной с эксплуатацией трубопровода, лишает его возможности использовать свой трубопровод в коммерческих целях, что является "фактической экспроприацией без какой-либо компенсации".

Nord Stream 2 AG утверждает, что к нему относились несправедливо и неодинаково по сравнению с другими участниками рынка, в частности, с другими операторами трубопроводов, без каких-либо объективных оснований для этого. Кроме того, считает истец, "институты ЕС выбрали обычную законодательную процедуру, чтобы обойти требования закона о санкциях, что представляет собой злоупотребление полномочиями".

Импорт российского газа в ЕС в рамках указанной директивы запрещен с 18 марта текущего года.

Однако для контрактов, которые были заключены до 17 июня 2025 года и в которые не вносились изменения, кроме обозначенных в регламенте (в частности, снижение цены или объемов, изменения, требуемые юридическими или арбитражными процедурами, а для стран, не имеющих выхода к морю, изменения внутренних точек доставки) действует отсрочка. По таким краткосрочным контрактам (сроком до одного года) на поставку трубопроводного газа запрет вступает в силу с 17 июня 2026 года, а по краткосрочным СПГ-контрактам - с 25 апреля 2026 года.

Если речь идет о долгосрочном контракте на поставку трубопроводного газа, который заключен до 17 июня 2025 года и не менялся, кроме вышеуказанных поправок, то его исполнение разрешено до 30 сентября 2027 года, если это СПГ-контракт - до 1 января 2027 года.

Касательно трубопроводного газа разрешение могут продлить еще на месяц, если страна не будет успевать заполнить хранилища до необходимого уровня. Она должна будет уведомить об этом Еврокомиссию не позднее 15 сентября 2027 года.