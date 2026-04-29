Росстат отметил снижение сальдированной прибыли предприятий в январе-феврале на 43,2%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в январе-феврале 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 3 трлн 353,1 млрд рублей, что на 43,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В том числе в феврале сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 324 млрд рублей, сократившись на 38,5% относительно февраля 2025 года (2 трлн 151,7 млрд рублей).

По итогам января-февраля 2026 года 39,6 тыс. организаций получили прибыль в размере 5 трлн 444,7 млрд рублей, которая по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизилась на 28,4%; убыток получили 23,2 тыс. организаций на сумму 2 трлн 091,6 млрд рублей, что меньше на 19,3%, чем годом ранее.

Доля организаций, получивших прибыль за первые два месяца 2026 года составила 63,1% (в январе-феврале 2025 г. - 68,1%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе-феврале сократилась на 31,8% и составила 712 млрд рублей. В сфере добычи нефти и природного газа показатель упал на 31,4% - до 547,9 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-февраль 2026 года снизилась на 45% и составила 691,9 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-феврале сложилась на уровне 502,4 млрд рублей, увеличившись на 21,1% по сравнению с январем-февралем 2025 года.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась за два месяца на 24,1% и составила 626,1 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-февраля равнялась 90 млрд рублей (снижение на 39,5%), в строительстве - 77,3 млрд рублей (рост на 3,3 раза), в сфере транспортировки и хранения - 144,9 млрд рублей (снижение в 3,3 раза), в сфере информации и связи - 43,5 млрд рублей (снижение на 36,1%), в сфере финансовой и страховой деятельности - 168,2 млрд рублей (падение в 2,9 раза).

В 2025 году предприятия России получили сальдированную прибыль в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году.

