В России в марте оборот розничной торговли вырос на 6,2%, в I квартале - на 3,6%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2026 года оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщил Росстат. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 1,1%.

Темпы роста показателя значительно ускорились: в феврале после уточнения данных показатель вырос на 2% (до этого рост оценивался в 0,3%).

В январе-марте оборот розницы повысился на 3,6%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями стал в марте больше на 3,1% в годовом выражении, в то время как в феврале рост составлял 0,6%. За три месяца 2026 года рост был равен 1,9%.

Оборот непродовольственной розницы в марте повысился на 9,1% (+3,4% в феврале). В январе-марте показатель вырос на 5,2%.

По итогам марта в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,1%, непродовольственных - 52,9% (в марте 2025 года - 48,2% и 51,8% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в марте составил 5 трлн 591,4 млрд рублей, за три месяца 2026 года - 15 трлн 347,8 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в марте, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 1,8%. Официальный прогноз от сентября 2025 года предполагал рост показателя на 1,1%.

По уточненным данным Росстата, в 2025 году оборот розничной торговли в стране увеличился на 4,1% (ранее показатель оценивался в 2,6%).