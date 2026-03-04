Поиск

Росстат отметил рост оборота розничной торговли в январе на 0,7%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России в январе 2026 года оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 1,9%.

Темпы роста замедлились: в декабре 2025 года оборот увеличился на 3,9%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе стал больше на 0,8% в годовом выражении, в то время как в декабре рост составлял 2,2%.

Оборот непродовольственной розницы в январе повысился на 0,7% (+5,7% в декабре).

По итогам первого месяца года в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 49,2%, непродовольственных товаров - 50,8% (в январе 2025 года - 48,4% и 51,6% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в январе составил 4 трлн 830,5 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в феврале, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 2%. Официальный прогноз от сентября 2025 года предполагал рост показателя на 1,1%.

За 2025 год оборот розничной торговли в стране увеличился на 2,6%.

