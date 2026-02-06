Оборот розничной торговли в декабре вырос на 3,9%, в 2025 году – на 2,6%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в декабре в годовом выражении увеличился на 3,9%, сообщил Росстат в пятницу.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 2,3%.

По сравнению с динамикой за ноябрь темпы увеличения ускорились – тогда показатель вырос на 3,3%.

В IV квартале оборот розничной торговли повысился на 4%.

По итогам 2025 года показатель вырос на 2,6%. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост на 2,5%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года также предусматривал рост показателя на 2,5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в декабре увеличился на 2,2% в годовом выражении, в то время как в ноябре рост составлял 1,6%. В IV квартале торговля пищевыми продуктами выросла на 2,2%, за год - также на 2,2%.

Оборот непродовольственной розницы в декабре стал больше на 5,7% (+4,9% в ноябре). В IV квартале показатель вырос на 5,8%, в 2024 году - на 3,1%.

По итогам декабря в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,6% и 51,4% (в декабре 2024 г. - 48,8% и 51,2% соответственно); в целом по 2025 году - 48,3% и 51,7% соответственно (в 2024 г. - 47,3% и 52,7% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в декабре 2025 года составил 6 трлн 133,2 млрд рублей, в IV квартале - 16 трлн 710,5 млрд рублей, в 2024 году - 61 трлн 315 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 1,9%. Официальный прогноз от сентября 2025 года предполагал рост показателя на 1,1%.