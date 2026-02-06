Поиск

Оборот розничной торговли в декабре вырос на 3,9%, в 2025 году – на 2,6%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в декабре в годовом выражении увеличился на 3,9%, сообщил Росстат в пятницу.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 2,3%.

По сравнению с динамикой за ноябрь темпы увеличения ускорились – тогда показатель вырос на 3,3%.

В IV квартале оборот розничной торговли повысился на 4%.

По итогам 2025 года показатель вырос на 2,6%. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост на 2,5%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года также предусматривал рост показателя на 2,5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в декабре увеличился на 2,2% в годовом выражении, в то время как в ноябре рост составлял 1,6%. В IV квартале торговля пищевыми продуктами выросла на 2,2%, за год - также на 2,2%.

Оборот непродовольственной розницы в декабре стал больше на 5,7% (+4,9% в ноябре). В IV квартале показатель вырос на 5,8%, в 2024 году - на 3,1%.

По итогам декабря в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,6% и 51,4% (в декабре 2024 г. - 48,8% и 51,2% соответственно); в целом по 2025 году - 48,3% и 51,7% соответственно (в 2024 г. - 47,3% и 52,7% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в декабре 2025 года составил 6 трлн 133,2 млрд рублей, в IV квартале - 16 трлн 710,5 млрд рублей, в 2024 году - 61 трлн 315 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 1,9%. Официальный прогноз от сентября 2025 года предполагал рост показателя на 1,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

 Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });