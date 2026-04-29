Цена Brent обновила максимум с 2022 года, поднималась выше $119,7 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рост нефтяного рынка усилился в среду на сообщении издания Axios о планах президента США Дональда Трампа продолжать морскую блокаду Ирана, цена Brent обновила максимум с 2022 года.

Трамп заявил, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднималась до $119,76 за баррель, превысив предыдущий максимум, зафиксированный с начала ближневосточного конфликта ($119,5 за баррель). По данным на 20:40 по московскому времени стоимость этих контрактов составляет $118,77 за баррель, что на $7,51 (6,75%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $6,82 (6,82%), до $106,75 за баррель. Цена этих контрактов ранее поднималась до $107,63 за баррель.