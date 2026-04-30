Котировки нефти перешли к резкому падению

Brent торгуется у $114,5 за баррель

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ушли в заметный минус днем в четверг, растеряв весь рост, достигнутый на торгах ранее.

К 14:25 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,53 (2,99%) до $114,5 за баррель. Срок обращения июньских контрактов на Brent истекает с окончанием торгов в четверг. Более активно торгуемые июльские фьючерсы дешевеют на $1,96 (1,77%), до $108,48 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому вермени дешевели на бирже NYMEX на $2 (1,87%), до $104,88 за баррель.

В среду июньские контракты на Brent подорожали на 6,1%, на WTI - на 7%. В ходе сессии цена этих фьючерсов поднималась до $126,41 за баррель и $110,93 за баррель соответственно.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил Axios, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы.

Позднее Axios сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома должен в четверг получить доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

Снижение цен на нефть не выглядит как реакция на какие-либо конкретные новости или события и является следствием повышенной волатильности, наблюдаемой на рынке с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, отметил аналитик PVM Тамаш Варга. Динамика "лишь отражает непредсказуемый характер биржевых торгов при Трампе", добавил он.

В ближайшие выходные состоится очередное заседание ОПЕК+. Reuters сообщил со ссылкой на источники, что восемь стран альянса, договорившиеся ранее о добровольном ограничении добычи, обсуждали план по наращиванию квоты по производству нефти в июне на 206 тысяч баррелей в сутки. Эти обсуждения велись еще до того, как во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. За вычетом доли ОАЭ увеличение добычи может составить 188 тысяч баррелей.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.