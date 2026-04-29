Трамп сообщил, что доволен решением ОАЭ выйти из ОПЕК

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что положительно относится к решению Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК.

"Это здорово. Я хорошо знаю его. Мухаммед (президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - ИФ) умный. Видимо, он хочет пойти собственной дорогой. Это здорово. Он прекрасный лидер. У меня нет претензий", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США выразил мнение, что это решение ОАЭ позволит снизить цены на нефть, горючее.

ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, во вторник объявили о выходе с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+.

Дональд Трамп ОАЭ ОПЕК США
