Новак считает, что перспективы ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК+ сейчас не актуальны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы ценовой войны из-за выхода Объединенных Арабских Эмиратов из сделки ОПЕК+ сейчас не актуальны, поскольку на рынке сформировался дефицит предложения, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли. Огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок, и спрос значительно выше предложения. Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это все негативно влияет на рынок", - сообщил Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия с Саудовской Аравией выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, вице-премьер сказал: "Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу".

Новак также подчеркнул, что у РФ нет планов выходить из сделки ОПЕК+.

"Мы, как крупнейшая страна - производитель нефти, не собираемся выходить из ОПЕК-кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме. Поэтому мы будем продолжать работать вместе. Каждая страна сама скажет за себя отдельно", - сказал Новак.

Как сообщалось, во вторник ОАЭ объявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это "стратегическое решение" и оно основано на "долгосрочном экономическом видении", заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.