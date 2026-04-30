Поиск

Новак считает, что перспективы ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК+ сейчас не актуальны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы ценовой войны из-за выхода Объединенных Арабских Эмиратов из сделки ОПЕК+ сейчас не актуальны, поскольку на рынке сформировался дефицит предложения, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли. Огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок, и спрос значительно выше предложения. Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это все негативно влияет на рынок", - сообщил Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия с Саудовской Аравией выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, вице-премьер сказал: "Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу".

Новак также подчеркнул, что у РФ нет планов выходить из сделки ОПЕК+.

"Мы, как крупнейшая страна - производитель нефти, не собираемся выходить из ОПЕК-кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме. Поэтому мы будем продолжать работать вместе. Каждая страна сама скажет за себя отдельно", - сказал Новак.

Как сообщалось, во вторник ОАЭ объявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это "стратегическое решение" и оно основано на "долгосрочном экономическом видении", заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала почти на 5% - до $123,86 за баррель

Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Реальные располагаемые доходы населения РФ в I квартале выросли на 1,5%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Апелляция подтвердила решение по иску на 5 млрд руб. к экс-бенефициару ЮГК и связанным лицам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1973 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов