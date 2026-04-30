Денежная база в России выросла с 17 по 24 апреля на 31,5 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 апреля составил 20549,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 17 апреля денежная база в России равнялась 20517,7 млрд рублей. Таким образом, за этот период она выросла на 0,15%, или на 31,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.