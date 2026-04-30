"Аэрофлот" завершил I квартал со скорректированным убытком по РСБУ в 7,9 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" завершил первый квартал 2026 года со скорректированным убытком по РСБУ в размере 7,9 млрд рублей, сообщила компания.

Как уточняется, показатель скорректирован на отрицательный эффект курсовой переоценки. Годом ранее компания получила почти 2 млрд рублей прибыли, которая была скорректирована на положительный курсовой эффект, а также дивиденды дочернего авиаперевозчика "Победа".

Чистый убыток в отчетном периоде составил 12,6 млрд рублей по сравнению с прибылью в 56,6 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 5,7% до 172,3 млрд руб. Себестоимость продаж поднялась на 3,1% до 175,9 млрд руб. Основным фактором увеличения расходов стал рост производственной программы и цен на закупаемые товары и услуги, отметили в пресс-службе "Аэрофлота". Вместе с тем темпы роста себестоимости замедлились по сравнению с динамикой предыдущих кварталов.

Отдельно "Аэрофлот" отмечает увеличение расходов на авиакеросин, который составил 2%. Это объясняется как расширением производственной программы, так и "значительным" ростом стоимости топлива в зарубежных аэропортах.

Как сообщалось, пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в I квартале вырос на 3,2% до 6,5 млн человек. На внутренних линиях отправлено 4 млн человек (-3,5%), на международных – 2,5 млн (+16%). Пассажирооборот вырос на 10,5%, предельный – на 5,1%. Занятость кресел составила 91,3% (+4,4 п.п.).

"Аэрофлот" – крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% – у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.