Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле подрос на 0,5%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2026 года вырос на 0,5% в годовом исчислении, до до 4,4 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях перевезено 3,2 млн пассажиров (-2,1%), на международных - 1,2 млн (+8,7%).

Пассажирооборот группы поднялся на 5%, предельный - на 4,6%. Занятость кресел стала больше на 0,4 процентного пункта (п.п.) и составила 91,7% - на фоне роста показателя на международных линиях на 2,7 п.п., до 91,8%.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в апреле 2,3 млн пассажиров, что на 0,4% больше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил около 1,5 млн (-6,8%), зарубежный - 892 тысячи (+14,6%). Пассажирооборот увеличился на 7,7%, предельный - на 6%, а занятость кресел - на 1,4 п.п., до 92%.

За январь-апрель группа перевезла 16,3 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем год назад. На внутренних линиях отправлено 11,9 млн человек (-0,6%), на международных - 4,4 млн (+8,8%). Пассажирооборот вырос на 6,4%, предельный - на 3,7%. Занятость кресел составила 91,3% (+2,4 п.п.). Сообщалось, что по итогам текущего года группа рассчитывает перевезти пассажиров в объеме не меньшем, чем в 2025-м (55,3 млн человек), а также нацелена получить положительный финансовый результат.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиагруппа России, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже."