Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2025 год составила 1,307 трлн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выручка "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) за 2025 год составила 9,771 трлн рублей (консенсус-прогноз "Интерфакса" был 9,696 трлн рублей) после 10,715 трлн рублей в 2024 году, сообщила компания.

Показатель EBITDA сложился на уровне 2,917 трлн рублей (при прогнозе 2,884 трлн рублей) по сравнению с 3,108 трлн рублей в 2024 году. Ближе всех оказалась оценка "Ренессанс Капитала".

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 1,307 трлн рублей (прогноз 1,344 трлн рублей) после 1,219 трлн рублей в 2024 году. Из участников консенсуса "Интерфакса" точнее всех был прогноз Газпромбанка.

Прибыль по курсовым разницам (оказывает значительное влияние на чистую прибыль, её вклад исключается при расчете дивидендов) в 2025 году достигла 567 млрд рублей по сравнению с убытком по курсовым разницам в 2024 году - 127 млрд рублей.

